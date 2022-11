iAudiogram reçoit le Prix de l’Innovation Médicale de la Fondation pour l'Audition et la SFORL

Détails Publié le lundi 31 octobre 2022 16:26

récompense





iAudiogram a reçu le prix le Prix de l'Innovation Médicale décerné par la Fondation pour l'Audition et la SFORL, à l’occasion du congrès de la Société Française d’ORL qui se déroulait du 14 au 17 octobre 2022 à Marseille.

Délivré par un jury constitué d’ORL et de scientifiques de renom (Paul Avan, Bernard Fraysse, Laurent Schmoll, Dr. Jean Michel Juvanon, Dr. Julie Rachline, Dr. Saaïd Safieddine, Dr. Marie Josée Duran et Dr. Aziz El AmraouI), il récompense les travaux de recherche du système d’audiométrie automatisée par intelligence artificielle, mis au point par Nicolas Wallaert, docteur en sciences cognitives, ingénieur en acoustique, audioprothésiste et membre du CNA. iAudiogram propose aux professions de l’audition d’effectuer des audiométries tonales (en conduction aérienne, osseuse, en champ libre) et vocales (dans le silence ou dans le bruit), de manière automatisée.