Unitron lance Max, une gamme surpuissante dotée de Tempus

Détails Publié le mardi 2 octobre 2018 13:04

Nouveauté

© Unitron



Mi-septembre 2018, le fabricant canadien Unitron a annoncé le lancement de Max, sa nouvelle gamme d’aides auditives surpuissantes, qui fonctionne avec la plate-forme Tempus. Ces nouveaux appareils sont destinés aux malentendants souffrant d’une perte auditive sévère à profonde et ayant des besoins et des préférences divers et variés.

« Cette catégorie de perte auditive est confrontée à un ensemble de défis spécifiques. Il est donc important de disposer de préréglages surpuissants qui répondent aux besoins variés des patients concernés par une perte sévère à profonde », explique Andre de Goeij, directeur de la gestion des produits et des initiatives stratégiques pour Unitron. Ces aides auditives sont ainsi dotées de trois nouveaux préréglages proposant une combinaison différente de traitement du son, de directionnalité et de gain. « D’après 86 % des audioprothésistes, cette fonctionnalité du logiciel d’appareillage facilite le réglage des aides surpuissantes, indique le fabricant, s’appuyant sur les résultats d’une étude interne. D’un simple clic, ils peuvent lancer l’appareillage en fonction des préférences et des expériences du patient. »

« Pour les patients éligibles au surpuissant, une approche universelle ne fonctionne pas. Il s’agit d’une catégorie de perte auditive diversifiée, avec un large éventail de variations », explique Lilika Beck, vice-présidente du marketing mondial pour Unitron. « Ce lancement présente une solution surpuissante réellement plus avancée. Grâce à une technologie perfectionnée pour la perte auditive sévère à profonde et à l’opportunité de personnalisation exceptionnelle, nous offrons non seulement un produit fantastique, mais également une expérience appréciée à la fois par les patients et les audioprothésistes. »

En France, ces aides auditives sont disponibles depuis le 1er octobre.