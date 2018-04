Hansaton présente sound SHD stream

Détails Publié le mardi 3 avril 2018 13:10

Nouveauté

La fabricant allemand Hansaton, membre du groupe Sonova, a officiellement lancé son nouvel écouteur déporté, sound SHD stream. Il s’agit d’une aide auditive binaurale dotée d’une connectivité directe 2,4 GHz, compatible avec tous les téléphones Bluetooth (version 4,2 et la plupart des versions antérieures). Hansaton a profité du 40e Congrès des audioprothésistes pour présenter son nouvel appareil au public français.

« Aujourd’hui, de nouveaux modes de communication voient le jour et évoluent très vite, prenant de plus en plus de place dans notre quotidien, expliquent les dirigeants.Sound SHD stream a été créé pour permettre au patient de rester connecté : fonction main-libres, appels vidéo et connexion à son téléviseur. » L’utilisateur peut en effet faire parvenir dans ses aides auditives le son de son smartphone ou de la télévision grâce au simple bouton poussoir. « Se connecter au monde sans changer son quotidien et en toute simplicité : voici le futur de vos patients ! »

Comme toutes les aides auditives HearIntelligence by Hansaton, sound SHD stream est également doté d’un traitement binaural afin d’offrir à vos patients une personnalisation de l’expérience auditive et une optimisation de l’orientation dans l’espace.