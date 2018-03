Starkey mise sur iQ et une toute nouvelle solution rechargeable

Détails Publié le jeudi 15 mars 2018 10:38

NOUVEAUTé



Les aides auditives Muse iQ seront présentées au Congrès de l'Unsaf.

Starkey profite de l’Unsaf pour présenter sa gamme d’aides auditives et de sa nouvelle plateforme iQ.

Une série de produits disponibles pour tous les modèles de l’intra-profond SoundLens Synergy iQ au contour d’oreille surpuissant en pile 13 Muse iQ. La plateforme Synergy optimisée pour les CIC et IIC intègre un algorithme de traitement de signal, Acuity Immersion, permettant aux utilisateurs de bénéficier d’une audition spatiale plus naturelle et de se sentir totalement immergés dans leurs environnements sonores. La nouveauté produit de ce lancement c’est l’écouteur déporté rechargeable Lithium-ion Muse iQ R. Il serait 30 % plus petit que les produits actuels, avec un temps de chargement de moins de 4 h garantissant plus de 30 h d’écoute en streaming. L’appareil est par ailleurs disponible en système CROS. Le chargeur est doté d’une batterie autonome qui permet d’assurer trois chargements sans avoir besoin d’être lui-même rechargé et d’une pastille séchante pour le rangement et le transport. Le BTE 13 Power Plus Muse iQ est quant à lui un petit contour surpuissant qui délivre 80 dB de gain pour les pertes auditives sévères à profondes. Son indice de protection IP68 le rend résistant à l’eau et à la poussière.



Pour Achin Bhowmik, directeur des Nouvelles Technologies (CTO) et vice-président exécutif (EVP) Ingénierie chez Starkey Hearing Technologies : « la gamme iQ ouvre une nouvelle dimension dans la recherche et l’innovation auditive, offrant performance, ergonomie, personnalisation, clarté de son et sentiment de présence sans précédent ainsi qu’une multitude de fonctions qui contribuent à améliorer la santé auditive et le bien-être général », avant de poursuivre, « Déjà testées et approuvées par les patients, ces solutions changent la donne dans l’industrie mondiale de l’audition. En redéfinissant et réinventant la technologie auditive rechargeable, Muse iQ Rechargeable révolutionne le quotidien des malentendants. »