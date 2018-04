Colloque de la SFA : l’édition 2018 sur le thème de la compréhension dans le bruit

Détails Publié le jeudi 5 avril 2018 16:23

SFORL



Le Congrès SFORL 2018 aura lieu du 6 au 8 octobre à Paris.

« Comprendre dans le bruit » sera le thème du prochain colloque de la Société Française d’Audiologie, prévu le lundi 8 octobre 2018, pendant le Congrès de la SFORL, au Palais des Congrès de Paris.

Au programme, plusieurs allocutions des acteurs du secteur, dont celle du Dr Christian Meyer-Bisch qui abordera « le caractère masquant des différents types de bruits », ou encore celle du Pr Christophe Vincent, qui posera la question des différents tests pour explorer l’audition en situation bruyante. Une table ronde est également prévue sur le thème « l'audiométrie vocale dans le bruit : intérêt et choix des tests dans le diagnostic des surdités et dans l'évaluation de la réhabilitation ». Elle sera suivie par l’Assemblée générale de la SFA.

Inscriptions et programme sur le site de la SFORL : www.sforl.org



Programme complet

14h00 – 14h15 : Introduction : Arnaud COEZ

14h 15– 14h45 : Le caractère masquant des différents types de bruits, Christian MEYER-BISCH

14 h 45-15 h 05 : Explorer l’audition en situation bruyante : quel(s) test(s) ?, Christophe VINCENT

15 h 05- 15h 25 : la prise en charge orthophonique pour faciliter la compréhension dans le bruit, Yannick BELOUARD et Elodie LACORRE

15h 25- 15h 45 : Comment évaluer et prendre en charge les difficultés de l'enfant dyslexique en situation compétitive d'écoute, Evelyne VEUILLET et Hung THAI-VAN

15h 45 – 16h00 : Evaluation de l’effort d’écoute dans le silence et dans le bruit par la pupillométrie chez les patients implantés cochléaires. Isabelle MOSNIER, Francesca YOSHIE-RUSSO, Michel HOEN.

16 h 00 - 17 h 00 : Table Ronde : l'audiométrie vocale dans le bruit : intérêt et choix des tests dans le diagnostic des surdités et dans l'évaluation de la réhabilitation.

Modérateur : Frédéric VENAIL

17h 30 -18h 00 : Assemblée Générale de la SFA