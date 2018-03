Congrès Unsaf : des invités politiques de haut rang

Détails Publié le vendredi 16 mars 2018 10:28

Congrès des audioprothésistes 2018

Le syndicat national des audioprothésistes – Unsaf vient de rendre public le programme détaillé de la journée politique, qui se tiendra le premier jour du 40e congrès des audioprothésistes (23 et 24 mars). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Unsaf a convoqué des invités de marque !

Ainsi, en ouverture de la table ronde, une enquête sociologique inédite, réalisée par les sociologue Pierre André Juven (Cermes3/Inserm) et Frédéric Pierru (Cereps/CNRS) et consacrée aux relations entre malentendants et audioprothésistes, sera présentée à 10h45.

La traditionnelle table ronde politique (11h30), temps fort de l’événement, aura bien évidemment pour thématique le reste à charge zéro, promesse phare du président de la République, afin de diminuer les inégalités d’accès à l’appareillage. Elle sera intitulée « Audioprothèse, le big bang du reste à charge zéro » et sera animée par un panel d’experts renommés :

Enfin, une invitée de marque sera également présente sur le congrès le samedi 24 mars. Dès 9h, Luis Godinho effectuera en effet une visite de l’exposition en compagnie de Madame Mathilde Lignot-Leloup, Directrice de la Sécurité sociale et représentante de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Cette visite sera suivi d’une allocution, à 9h30.

Ci-dessous, le programme détaillé.



Vendredi 23 mars 2018

10h45 : Présentation de la première enquête sociologique consacrée aux relations entre malentendants et audioprothésistes

« Sociotechnique de la presbyacousie - Enquête ethnographique auprès d’audioprothésistes et de personnes appareillées » menée par les sociologues Pierre-André Juven, post-doctorant Cermes3/ Inserm et Frédéric Pierru, chargé de recherche Ceraps/ CNRS.

11h30 : Table ronde : « Audioprothèse, le big bang du reste à charge zéro »

Le Président de la République a fait du reste à charge zéro en audioprothèse une promesse phare pour réduire les inégalités d’accès aux appareils auditifs avant la fin de son quinquennat. Le chantier a été lancé mi-janvier avec pour objectif d’aboutir à un accord en juin. À mi-parcours de la concertation, cette table ronde propose d’ouvrir la discussion sur les solutions proposées par les différents acteurs et sur les outils opérationnels à mettre en œuvre pour concrétiser la promesse du chef de l’État. Cette solvabilisation va-t-elle entraîner une révolution copernicienne de l’audioprothèse et de la filière des soins auditifs ?

Intervenants :

M. Thierry Beaudet, Président de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF)

M. Jean-Paul Lacam, Délégué Général du Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP)

M. Arnaud Chneiweiss, Délégué Général de la Fédération Française de l'Assurance (FFA)

Dr Jean-Michel Klein, Président du Conseil national professionnel d’ORL (CNP-ORL)

M. Luis Godinho, Président du Syndicat National des Audioprothésistes (Unsaf)

Samedi 24 mars 2018

9h00 : Visite de l’exposition par Mme Mathilde LIGNOT-LELOUP, Directrice de la Sécurité sociale

9h30 : Prises de parole : M. Luis Godinho, Président du Syndicat National des Audioprothésistes (Unsaf), Mme Mathilde Lignot-Leloup, Directrice de la Sécurité sociale, représentant Madame Agnès Buzyn, la Ministre de la Santé.



