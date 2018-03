Congrès des audioprothésistes : J-8

Détails Publié le jeudi 15 mars 2018 09:44

Unsaf 2018

Le congrès annuel de la profession organisé par le Syndicat national des audioprothésistes (Unsaf) se tiendra au Palais des Congrès de Paris (Porte Maillot) les 23 et 24 mars 2018. Focus sur les temps forts concoctés pour les congressistes !

Cette année 2018 marque incontestablement un temps fort pour le congrès organisé par l’Unsaf, puisqu’il s’agira de la 40e édition de ce rendez-vous incontournable créé en 1979. Il sera l’occasion de venir y découvrir tant les nouveautés des fabricants que de se tenir au courant de l’actualité politique sans omettre, bien évidemment, les sciences et la formation continue ! De ce côté, la traditionnelle journée pluridisciplinaire organisée par le professeur Paul Avan et par Éric Bizaguet traitera cette année de la thématique : « Du dépistage auditif à l’appareillage, stratégies à travers le monde ».

Aussi, quatre ateliers sont d’ores et déjà inscrits au programme.

Nous y retrouvons le binôme composé de Matthieu Del Rio et d’Yves Lasry qui se penchera sur « L’innovation dans la mesure de la compréhension de la parole dans le bruit : le Fra-Matrix, un test de phrase adaptatif dans le bruit. »

Sébastien Gény poursuivra sur une thématique qui lui est chère avec un atelier intitulé : « Mesure in vivo sur Freefit et tests spéciaux (mesure et masque de l’acouphène, Speech Mapping, etc.) »

Xavier Delerce et Xavier Bascle aborderont dans leur atelier la question des « Tests spécifiques de mesures in vivo sur Affinity (effet Cros/BiCros, transposition fréquentielle, gestion du MPO, RECD, etc.) ».

Enfin, le quatrième atelier animé par Jean-Yves Michel, audioprothésiste DE à Nîmes, abordera une thématique qui place l'audioprothésiste comme l'interlocuteur irremplaçable de la prise en charge de la malaudition et intitulée : « L’audition et la “bombe atomique” ! ».



Autres temps forts du Congrès des audioprothésistes, les conférences des candidats au titre de lauréat du Collège national d’audioprothèse (CNA) suivies de la remise des prix du CNA, mais également, l’assemblée générale de l’Unsaf ou encore la remise des prix des posters scientifiques, sans oublier la remise des prix de l’Unsaf en fin de congrès.



Découvrez le programme complet en suivant ce lien.

Le RAC zéro au cœur des débats

Si la teneur de la table ronde politique n’est pas encore parfaitement connue, il y a fort à parier que l’actualité sur les concertations autour de la mise en place du reste à charge zéro sera au premier plan.

Luis Godinho, président du Syndicat national des audioprothésistes souligne ainsi dans son édito préliminaire à la présentation du Congrès : « Nous attendons ces changements avec l’espoir que les valeurs que nous défendons depuis tant d’années soient pleinement reconnues par les Pouvoirs publics pour privilégier un exercice éthique et de qualité au service des déficients auditifs et de la santé publique, domaine où notre rôle est maintenant incontesté. En effet, les conséquences du vieillissement de la population et de la dépendance sont devenues des enjeux sociétaux majeurs et un fardeau en termes de dépenses publiques. Dans ce contexte, l’insuffisante prise en charge de l’audioprothèse doit être regardée comme un facteur aggravant. (…) L’audioprothèse a par ailleurs la particularité de concerner également les personnes handicapées. (…) Ceci mérite sans doute une approche différenciée en termes de solution et de calendrier, et ce d’autant plus que nous répondons, dans le cadre plus large de la Stratégie nationale de santé 2017-2022, à deux des priorités annoncées : prévention et diminution des inégalités sociales en santé pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Face à cet immense chantier aux enjeux multiples, depuis longtemps réclamé par les déficients auditifs et leurs familles, les représentants de la profession seront force de proposition. »



Pour vous inscrire, rendez-vous sur Internet à l'adresse : http://40congresdesaudioprothesistes.site.calypso-event.net



Programme



Vendredi 23 mars

• 9 h : Inauguration officielle du Congrès

• 10h - 10h30 : Intervention de Christian Hugonnet, président fondateur de La Semaine du Son

• 10h30 :Ateliers (Salles d’ateliers - niveau 1)

• 10h45 - 12h30 : Table ronde politique sur le RAC zéro (Salle de conférence niveau 1)

• 14h-16h30 : Après-midi du Collège national d’audioprothèse (CNA) (Salle de conférence niveau 1)

- 14h : Conférences des candidats au titre de lauréat du Collège national d’audioprothèse

- 15h30 : Actualités du Collège national d’audioprothèse

- 16h : remise du prix du lauréat du collège national d’audioprothèse 2018

• 16h30 :Ateliers (Salles d’ateliers - niveau 1)

• 17h30 : Assemblée générale de l’Unsaf (Salle de conférence niveau 1)



Samedi 24 mars



• 10h – 16h30 :Journée Pluridisciplinaire

« Du dépistage auditif à l’appareillage, stratégies à travers le monde »(Salle de conférence niveau 1)

-10h : « Audiologie de précision : comment la recherche auditive et les modèles auditifs peuvent-ils nous aider à produire et régler de meilleures aides auditives ? » - Prof. Birger Kollmeier - Allemagne

-11h : « Services supportés par e-santé mobile pour un accès décentralisé aux soins auditifs » - Prof. De Wet Swanepoel - Australie

-12h : « Dépistage auditif néonatal et indicateurs de risques : résultats d’un service de référence au Brésil »

Dr. Sirley Carvalho - Brésil

-14h : « Codage de l’enveloppe temporelle dans le nerf auditif » - Florian Hasselmann - Rennes

-14h15 :« Acouphènes et Imagerie fonctionnelle cérébrale » - Anthony Gentil - Montpellier

-14h30 : « Repérage systématique des troubles de l’audition chez le sujet de plus de 60 ans » -

Christian Renard - Lille

-15h : « Table ronde : l’audioprothésiste à l’heure de la téléaudiologie ? » - Éric Bizaguet, Arnaud Coez, Jean-Baptiste Lemasson, Mikael Ménard, Christian Renard, Pr Hung Thai Van, Pr Frédéric Venail

• 10h30 :Ateliers (Salles d’ateliers - niveau 1)

• 18h :Remise du prix du poster scientifique, des prix de l’Unsaf puis cocktail de clôture (Hall d’exposition – Niveau 1)





Thèmes des ateliers :

- Atelier 1 : « Innovation dans la mesure de la compréhension de la parole dans le bruit : le Fra-Matrix, un test de phrase adaptatif dans le bruit. » - Matthieu Del Rio et Yves Lasry

- Atelier 2 : « Mesure in vivo sur Freefit et tests spéciaux (mesure et masque de l’acouphène, Speech Mapping, etc.) » - Sébastien Geny

- Atelier 3 : « Tests spécifiques de mesures in vivo sur Affinity (effet CROS/BICROS, transposition fréquentielle, gestion du MPO, RECD, etc.) » - Xavier Delerce et Xavier Bascle

- Atelier 4 : « L’audition et la bombe atomique ! » - Jean-Yves Michel