À découvrir dans le numéro 223 d’Audio infos

La couverture du numéro d’octobre d’Audio infos est consacré à une thématique fortement d’actualité dans le monde de l’audioprothèse, celui des réseaux de soins conventionnés.

Dans cet article, nous retraçons l’histoire des mutuelles, de leur origine jusqu’à nos jours, et abordons notamment la question de l’émergence et du rôle des plates-formes de soins à la lumière du récent rapport de l’Inspection générale des Affaires sociales (IGAS).



Le numéro fait aussi la part belle au management, avec deux articles : une interview de l’audiologiste et coach Gyl Kasewurm et un article sur la culpabilité dite « malsaine ».



Audio infos n°223 est également l’occasion de découvrir Philippe Castro, dirigeant de l’entreprise SCR Électroniques, à qui nous consacrons un portrait.



La rédaction revient naturellement sur l’actualité de la profession : lancements produits, manifestations, etc. Elle analyse également les dernières décisions politiques concernant la réingénierie de la formation d’audioprothésiste.

Côté fabricant, Audio infos a interviewé les dirigeants de Varta, notamment au sujet de la technologie lithium-ion.



Enfin, ne ratez pas vos rubriques habituelles : les questions sociales, Planète Audio, la revue de presse scientifique ou encore la chronique solidaire.

Bonne lecture !



Découvrez l’intégralité du sommaire.