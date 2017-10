Découvrez le magazine Audiology Worldnews spécial EUHA

Détails Publié le jeudi 19 octobre 2017 11:24

EUHA 2017

© AWN



Le 62e congrès européen des audiologistes (EUHA) a commencé hier, 18 octobre 2017, à Nuremberg. Le plus renommé des événements du secteur en Europe se déroule tous les ans en Allemagne, pendant trois jours. À cette occasion, Audiology Worldnews publie, chaque année, une édition spéciale et gratuite, disponible sur le congrès et en ligne. Vous pouvez la consulter ci-dessous.

Au sommaire notamment de cette édition, une interview de Martin Blecker (ici en français) , président de l’EUHA, un article de Geoffrey Cooling sur la connectivité, ou encore un entretien avec Dave Fabry, vice-président de GN Hearing.