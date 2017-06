21e congrès international ORL à Paris : J-10

Détails Publié le jeudi 15 juin 2017 11:10

événement

C’est à partir du 24 juin et jusqu’au 28 juin que se déroulera le 21e Congrès international ORL (ENT World Congress), au Palais des congrès de la Porte-Maillot, à Paris. Il s’agit du plus grand rassemblement d’ORL au monde. L’organisation de ce congrès a été confiée à la Société française d’ORL, et plus particulièrement au Pr Bernard Fraysse, qui préside le comité d’organisation de l’événement.

Si tous les acteurs de l’ORL seront bien entendu présents dans le hall d’exposition du Palais des congrès — notamment les cinq fabricants d’implants (Advanced Bionics, Cochlear, Med-El, Nurotron et Oticon Medical) et Medtronic (qui possède désormais la technologie Sophono), ainsi que les fabricants de matériel audiométrique (Interacoustics, Otometrics, Echodia et Synapsys) — quelques fabricants d’aides auditives et certaines enseignes de distribution seront également présents lors de l’événement. Ainsi, du côté des enseignes, Amplifon, Audika, Audilab, Audionova, Audition Conseil et Entendre disposeront d’un stand. Du côté des fabricants, Bernafon, GN Hearing et Starkey seront présents.

Il faut dire que le programme fait la part belle à l’audiologie. « Nous lui avons dédié une section entière du programme, avec pas moins d’une trentaine de conférences, tables rondes, symposiums, controverses, etc. en anglais, précise le Pr Fraysse (retrouvez son interview complète dans le n° 48 d’Audiology infos, disponible sur le congrès). D’autres sessions sont prévues en français. Plusieurs thèmes émergent de manière forte et feront ainsi l’objet de sessions : les surdités unilatérales, la nécessaire évaluation du dépistage néonatal de la surdité que nous avons mis en place, l’étude des relations entre perte auditive et déclin cognitif, l’évaluation des conditions d’un accès pour tous à la prothèse et du coût de la mise en place d’un dépistage de l’audition systématique du sujet âgé, et enfin les liens intimes entre aide auditive et implant : extension de l’indication des implants cochléaires, stimulation bimodale... Ce programme est destiné également à un public d’audioprothésistes et a été construit en partenariat avec le Collège national d’audioprothèse (CNA) et le Syndicat national des audioprothésistes (Unsaf). Pendant les quatre années passées, mon cheval de bataille a été de favoriser les collaborations entre tous les acteurs de notre secteur, ORL, chercheurs, audioprothésistes et industriels. Dans cet esprit, les fabricants pourront présenter leurs nouveautés à l’occasion de l’Ifos. Informer les médecins des innovations est la meilleure façon d’apporter la technique aux patients, qu’il s’agisse d’aides auditives, d’implants, de thérapeutiques in situ. »

Application smartphone

Afin que vous puissiez vous y retrouver au sein de ce programme extrêmement riche, les organisateurs ont mis au point une application smartphone gratuite, disponible sur Android et Apple . Vous pourrez ainsi consulter la liste des exposants, un plan du site, la liste des intervenants, le programme des sessions, les abstracts des présentations, etc. Vous pourrez par ailleurs concocter votre propre programme.

Pour consulter le programme de l’événement : www.ifosparis2017.org

Workshops et symposiums des exposants dans le domaine de l’audiologie Dimanche 25 juin 7h45 – 8h30 (Salle 242A) : Advanced Bionics . Innovation 2017

12h30 – 14h00 (Amphithéâtre Havane) : Amplifon . Présentation des monographies 2017

18h00 – 18h45 (Salle 242B) : Otometrics . Introduction to shimp

18h00 – 18h45 (Salle 242A) : Nurotron. International advancements and multicenter trial results of the Nurotron Venus cochlear implant system Lundi 26 juin 7h45 – 8h30 (Salle 341) : Entendre . Genes and hearing: a lot more than genetics (Paul Avan)

7h45 – 8h30 (Salle 343) : Oticon Medical . Because Sound Matters (Cedric Briand, Jesper Wahlin, Michel Hoen, Marco Ferrando)

12h30 – 14h00 (Salle 241) : Amplifon Italie . Big Data in ENT (Chair: Pr. Frédéric Chabolle)

12h30 – 14h00 (Amphithéâtre Bordeaux) : Auris . Recent Advances in the Treatment of Acute Hearing Loss (Ulla Pirvola, Adrien A. Eshraghi, Stefan K. Plontke, David Baguley)

12h30 – 14h00 (Salle 342A) : Signia . Tool kits in hearing aids for Tinnitus sound therapy (Ronny Hannemann et Philippe Lantin)

12h30 – 14h00 (Salle 342B) : Starkey . Starkey Hearing Foundation : meet and exchange about the foundation’s missions and activities !

18h00 – 18h45 (Salle 242A) : Prodition/Bernafon. Advanced compression technology for hearing aids (Christophe Lesimple ) Mardi 27 juin 7h45 – 8h30 (Salle 242A) : MED-EL . In Good Hands: MED-EL and You (Ingeborg Hochmair, Rosanne Fava, Alexander Hofer, Daniel Sieber)

7h45 – 8h30 (Salle 252A) : Interacoustics . New clinical tests of dynamic vestibular function / Clinical use of WBT with pediatrics. Evidence & Recent developments (Jos Huijnen, Leonel Luis)

12h30 – 14h00 (Salle Maillot) : Cochlear. A world beyond hearing aids (Richard Brook)