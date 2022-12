Starkey organise des journées portes ouvertes à l’occasion de la Semaine du Son

Détails Publié le mardi 20 décembre 2022 18:19

Les visites auront lieu le mardi 17 et le mardi 24 janvier 9h30 à 12h et se font obligatoirement sur inscriptions.

Partenaire de la Semaine du Son de l’UNESCO, qui aura lieu du 16 au 29 janvier 2023, Starkey organisera, en cette circonstance, des journées portes ouvertes qui se tiendront les 17 et 24 janvier prochain.

Après avoir rencontré un franc succès avec plus d’une cinquantaine de visiteurs à la première journée portes ouvertes en janvier 2020, Starkey ouvrira donc à nouveau ses portes au public et aux acteurs du monde de l’audition pour présenter ses activités et la visite de son unité de production. Outre la visite, ces journées portes ouvertes sont également l’occasion pour Starkey, de sensibiliser le public sur la perte auditive et l’impact qu’elle peut avoir sur la santé en général. Ces deux matinées seront rythmées par une présentation de la société, ses innovations technologiques notamment Evolv AI, la visite guidée de son unité de production et de son parc d’équipements tel que le procédé d’impression 3D des coques par stéréolitographie. Des animations autour de ces nouveaux produits et de l’audiologie sont également prévues ainsi que des dépistages auditifs qui seront effectués sur les visiteurs qui le souhaiteront.

