Snitem : un net ralentissement des ventes d'audioprothèses au 3e trimestre 2022

Détails Publié le mercredi 9 novembre 2022 15:49

snitem





Comme prévu, les ventes d’aides auditives ont enregistré une diminution flagrante au cours du troisième trimestre de l’année, selon les chiffres communiqués par le Snitem aujourd'hui.

Les fabricants ont ainsi vendu 366 214 aides auditives entre les mois de juillet et de septembre, une baisse de 15,7% par rapport au trimestre précédent (434 835 unités vendues). Cependant le même scénario s’était déjà déroulé l’année passée. Les ventes avaient en effet chuté de 23,3% sur la même période, passant de 472 731 unités vendues à 362 021. Le cumul des ventes sur les neuf premiers mois de l’année 2022 est en revanche notablement stable en comparaison de l'année précédente. En effet, 1 268 011 audioprothèses ont été vendues sur les trois premiers trimestres de 2022 , alors qu'il s'en était vendu 1 268 949 sur la même période en, 2021, soit 938 aides auditives de différence.



Le pourcentage de classe I atteint toujours des sommets, il représente 39,4% des ventes sur ce trimestre et 38,4% des ventes sur les trois cumulés.

Les modèles contours d’oreilles ont encore chuté et ne représentent désormais plus que 14,2% des ventes (52 816 unités), une baisse de 0,4% par rapport au Q2 2022.

Les intra-auriculaires de leur côté sont également en recul (6 ,3% des ventes pour 23 955 appareils), un retrait de 0,6% par rapport au Q2 2022.

A l'inverse, les modèles écouteurs déportés progressent toujours.Ils atteignent désormais 79% des parts de marché, une hausse de 0,5% par rapport au Q2 2022.



*Le Snitem regroupe les six fabricants : GN Hearing ‐ Prodition ‐ Sivantos ‐ Sonova/Hansaton ‐ Starkey ‐ Widex



Lucile Perreau