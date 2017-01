Amplifon en passe de racheter les centres français AudioNova

Détails Publié le mardi 17 janvier 2017 10:01

Acquisition

© ty-Fotolia

En mai 2016, on apprenait que le groupe Sonova était sur le point de racheter l’enseigne AudioNova, qui possède quelque 1 300 centres à travers le monde. Aujourd’hui, le groupe suisse et Amplifon sont sur le point se mettre d’accord sur la vente des centres AudioNova situés en France.

La transaction concerne donc 55 centres, situés essentiellement dans les régions parisiennes, lyonnaises et marseillaises.



Par ailleurs, Amplifon annonce avoir acquis, toujours auprès de Sonova, l’enseigne MiniSom (activité de distribution d’AudioNova), qui possède 75 centres au Portugal.



De son côté, le groupe suisse considère que ces deux « lots » ne constituent pas pour lui un réseau essentiel : « Cette étape reflète la stratégie du groupe qui consiste à se concentrer sur certains marchés clés. » D’après les chiffres fournis par Sonova, ces centres portugais et français généraient un chiffre de ventes annuel supérieur à 25 millions d’euros.



Quant au groupe italien Amplifon, il indique que « ce projet s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement d’Amplifon France qui a franchi en décembre dernier le seuil des 500 centres. » L’acquisition des centres français est toutefois soumise à « une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel, ainsi qu’au respect des obligations en termes de droits sociaux », précisent les deux parties.