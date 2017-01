Le géant américain Costco commercialisera des aides auditives en France en 2017

Détails Publié le vendredi 6 janvier 2017 16:16

grande distribution



Le site de Villebon-sur-Yvette (vue d'architecte disponible sur le site de Costco France) - Copyright : Costco France.

Bientôt des aides auditives chez Costo France ? Après cinq années de démarches, le géant américain de la grande distribution Costco Wholesale Corporation ouvrira son premier magasin-entrepôt de France au printemps de cette année, soit deux ans et demi de retard sur le calendrier initial.

G.Bureau

Le mastodonte américain, numéro deux mondial de la grande distribution, a posé la première pierre de son futur magasin-entrepôt en octobre 2016 dans l'Essonne, plus précisément à Villebon-sur-Yvette.Ce premier site, qui abritera le siège social de Costco France, devrait se déployer sur 13 550 m2 et embaucher près de 300 personnes.Dans les allées de cette grande surface façon Ikea : pizzas géantes, fromages au kilo, boissons, fruits et légumes, meubles, articles de sport, télévisions, parapharmacie, accessoires automobiles, bricolage, etc., le tout présenté sur palettes.Quid des audioprothèses ? Aujourd’hui, Costco Wholesale Corporation est à la recherche d’un audioprothésiste (DE) pour le management de son département audioprothèses . Le club-entrepôt accessible par adhésion (50 euros) aux particuliers et aux professionnels devrait donc, à l’instar de ses autres magasins à l’étranger, proposer des dispositifs médicaux dédiés à la réhabilitation auditive (uniquement du haut de gamme en France) comme il le fait d’ailleurs aussi dans le domaine de l’optique.Aux États-Unis, Costco s’est depuis longtemps spécialisé dans la distribution d’aides auditives au travers d’un réseau de plus de 400 centres au sein de ses entrepôts. L’enseigne y commercialise entre autres les marques Bernafon, GN ReSound, Kirkland (sa marque de distributeur qui représente 14 à 15 % des produits tous domaines confondus), Rexton et les appareils du suisse Phonak. Sur le site Internet français du distributeur , le géant américain annonce : « Costco vend des appareils et des prothèses auditives répondant aux critères de qualité les plus élevés du marché, à un prix défiant toute concurrence. »L’objectif affiché par Costco est clair : « offrir des produits de grandes marques au plus bas prix ». Mais le géant de la distribution promet surtout une expérience unique à ses clients-membres : « Nous ne sommes ni un hypermarché ni un magasin de hard-discount ! Nous proposons plutôt une véritable "chasse au trésor" à nos membres, leur permettant de découvrir des produits uniques ! », affirme Gary Swindells, le responsable du développement de l’enseigne en France dans une vidéo de présentation de Costco.Dans cette course à la consommation à tout prix, cette implantation inquiète aujourd’hui les acteurs de la grande distribution française, entre autres... Le modèle Costco joue en effet la carte de la sélection de produits avec beaucoup moins de références que dans un hypermarché classique. On y trouve donc un très grand nombre de types de produits, mais dans des gammes restreintes. Et l’entreprise réduit au maximum les postes de dépense.Costco a été fondé en 1983 à Seattle aux États-Unis. L’enseigne est aujourd’hui présente dans 10 pays sur plusieurs continents, dont l’Asie et l’Europe. À ce jour, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 116 milliards de dollars dans le monde, avec plus de 700 magasins qui emploient plus de 205 000 salariés.