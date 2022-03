Le monde de l’audition se mobilise pour l’Ukraine

Détails Publié le lundi 7 mars 2022 17:49

sanctions



La plupart des fabricants d'aides auditives ont suspendu leurs livraisons d'aides auditives à la Russie.

A l’instar de Demant qui a suspendu ses activités en Russie, en Biélorussie et dans les régions de Donetsk et de Louhansk en Ukraine, les fabricants GN Hearing et WS Audiology ont à leur tour suspendu leurs exportations et leurs échanges. Amplifon et GN Hearing font des donations pour les réfugiés Ukrainiens.

L’enseigne Amplifon au travers de sa fondation, a effectué une donation d’un million d’euros à l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, afin de venir en aide aux personnes touchées par la situation d’urgence en Ukraine.

Du côté des fabricants, les sanctions économiques sont appliquées « Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine la semaine dernière, GN a interrompu toute expédition de produits vers la Russie. De plus, GN a suspendu tous les échanges avec la Russie jusqu'à nouvel ordre», a écrit GN Hearing sur sa page LinkedIn. Le fabricant a également précisé qu’il fera un don d'un million de dollars à l'UNICEF pour améliorer la situation des enfants ukrainiens.

Même constat du côté de WSA. « Nous n'envoyons actuellement pas de marchandises en Russie. C'est de facto impossible en raison de la situation de l'espace aérien. Nous continuerons à surveiller les développements au jour le jour et nous réfléchissons à la manière dont les personnes âgées atteintes de perte auditive, en particulier, peuvent continuer à recevoir une aide auditive », a expliqué la société. Notre activité en Russie est petite, donc l'impact sur nos résultats totaux est minime. » L’entreprise a également précisé qu’elle fera un don à la Croix-Rouge, pour fournir une protection et des soins médicaux aux civils fuyant les attaques.



Le média MedWatch a également contacté Sonova, fabricant de Phonak, Hansaton et Unitron, qui à l’époque n’avait pas encore pris de décision concernant son commerce avec la Russie. Cependant le 3 mars dernier, Sonova a déclaré que « suite à l'adoption par la Suisse des sanctions économiques de l'UE contre la Russie, Sonova a suspendu la fourniture de tous les appareils non médicaux au pays, tels que les appareils auditifs grand public Sennheiser. En tant qu'audioprothésiste, cependant, nous pensons que nous avons une responsabilité permanente envers les personnes malentendantes. Par conséquent, nous avons décidé de continuer à fournir des appareils médicaux tels que des prothèses auditives, des implants cochléaires et les accessoires nécessaires aux personnes malentendantes en Russie. »