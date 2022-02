Les rapporteurs de l'Igas présents au Congrès des audioprothésistes

Détails Publié le jeudi 17 février 2022 12:38

De G à D : Louis-Charles Viossat et Pierre Mainguy, les rapporteuers de l'Igas.

Le (très règlementé) 42e congrès des audioprothésistes qui se tiendra les 18 et 19 mars prochains au Palais des Congrès de Paris, sera l’occasion de faire le point sur les sujets politiques d’actualité, et surtout sur les évolutions que va connaître la filière auditives suite au rapport de la mission de l'IGAS/IGESR.

Tous ces sujets auront un impact important sur l’avenir de la profession d’audioprothésiste. De ce fait, de nombreux invités de marque sont attendus pour l’occasion, notamment Marguerite Cazeneuve, Directrice déléguée de la Caisse nationale d’assurance maladie, Louis-Charles Viossat et Pierre Mainguy, Inspecteurs de l’IGAS et auteur du rapport avec Amaury Fléges, Inspecteur de l’IGÉSR, Séverine Salgado, Directrice Générale de la Mutualité Française et Quentin Bériot, Directeur Général de la mutuelle Unéo.

Ils débattront des questions politiques et d’actualités, quelles conséquences de la forte hausse d’activité connue en 2021 ? Comment l’Assurance maladie envisage-t-elle la mise en application de la nouvelle convention ? Quelles évolutions connaîtra la profession, suite aux 30 recommandations de la récente mission IGAS/IGESR ? Peut-on envisager un nouveau départ dans les relations avec les complémentaires santé ? Réponse sur le Congrès des audioprothésistes, lors des tables rondes du vendredi 18 mars 2022 de 10h à 12h30.