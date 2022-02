Loi anti-cadeau : de l’eau et du café sur le Congrès des audioprothésistes

Détails Publié le jeudi 10 février 2022 14:36

réglementation







Le Congrès des audioprothésistes approchant à grands pas, les organisateurs de l’évènement ont tenu à rappeler les restrictions liées à la loi encadrement des avantages. Seul de l'eau et du café pourront être proposé sur les stands.

Alors que le 100% santé se trouve au centre de l’actualité, plusieurs hauts-fonctionnaires seront présents lors du congrès des audioprothésistes qui se tiendra les 18 et 19 mars 2022. Ainsi, les organisateurs ont tenu à rappeler la règlementation limitant les avantages offerts aux professionnels de santé, à laquelle sont soumis les audioprothésistes et les étudiants, et ont décidé d’étendre la restriction à l'ensemble des exposants.

Pour rappel, le dispositif interdit d'offrir ou de promettre un avantage en espèces ou en nature sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte à des acteurs de santé. En ce qui concerne la relation entre les exposants et les visiteurs, il ne pourra être offert aux professionnels de santé et étudiants en santé que des avantages « de valeur négligeable » (moins de 10 €), comme du café ou de l’eau. Il sera donc impossible d’offrir des repas ou des mets plus évolués. Un espace proposant à la vente des sandwichs, salades et boissons, sera disponible dans l'enceinte du Congrès.