Phonak prépare une campagne média pour 2022

Le fabricant Phonak annonce le déploiement d’une vaste campagne de communication sur le thème de sa plateforme Paradise, pour le premier trimestre de 2022.

Forte du succès de sa précédente campagne médias, déployée pour le lancement de la plateforme Paradise, Phonak (au même titre que ces concurrents GN Hearing et Signia) réitère et prévoit le déploiement d’une campagne de communication grand public, combinant un investissement massif en télévision et en digital, au premier trimestre 2022.





