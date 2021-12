Les ventes d’aides auditives se tassent sur le troisième trimestre 2021

Détails Publié le mercredi 24 novembre 2021 17:44

chiffres







1 268 949. C’est le nombre d’aides auditives vendues depuis le début de l’année 2021. Cependant, au troisième trimestre, la progression des ventes semble malgré tout se tasser.

362 021 ventes d’aides auditives ont été enregistrées au cours du troisième trimestre en France, selon les chiffres du Snitem, ce qui représente un moins bon trimestre que ceux de la première moitié de l’année 2021 qui se sont révélés records (434 197 lors du premier semestre et 472 731 lors du second).

Sur ce trimestre, les appareils de classe I représentent toujours 37,5% des ventes pour ce semestre et 39% des ventes sur les trois cumulés, un chiffre toujours très largement au-dessus des 20% fixés lors de la signature du 100% santé.

Les écouteurs déportés font toujours la course en tête. Ils représentent 75% des ventes sur les trois trimestres. Les intra-auriculaires sont en léger retrait avec 6,3% des ventes (7,6% sur l’ensemble des trois trimestres de 2021). Les modèles contour d’oreilles continuent de stagner autour des 17%., alors qu'ils représentaient environ 51 % des ventes il y a dix ans.



Le Snitem regroupe les chiffres de ventes des aides auditives en France de GN Hearing (GN Resoound), Prodition/Oticon, Sivantos, Sonova (Phonak, Unitron) / Hansaton, Starkey, Widex.