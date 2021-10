Amplifon présente un nouveau site internet pour les médecins ORL

Détails Publié le mercredi 20 octobre 2021 16:54

Surtitre



Capture d'écran dunouveau site d'Amplifon.

A l’occasion du 127e congrès de la SFORL qui s’est tenu les 2 et 3 octobre 2021 au palais des congrès à Paris, Amplifon a dévoilé son nouveau site internet dédié à la formation et à la recherche médicale ORL.

Ce nouveau site, accessible aux médecins ORL depuis le 1er octobre dernier, offre un accès illimité à l’ensemble de la base documentaire du réseau Amplifon. Il comprend de nombreuses publications scientifiques, des formations en ligne, des veilles scientifiques régulières, ainsi qu’un annuaire de tous les centres de l’enseigne.

Grâce à un moteur de recherche par mots-clefs, les professionnels de santé, une fois inscrits avec leur numéro RPPS, peuvent consulter en quelques clics des informations sur les sujets qui les intéressent. Ce nouveau site offre également la possibilité de participer, à tout moment, à des formations en présentiel ou en webinaire proposées par Amplifon. Une veille scientifique coordonnée et réalisée par le centre de recherche et de développement de l’enseigne et des professeurs universitaires français, est régulièrement publiée afin de permettre aux professionnels de santé de suivre toutes les actualités du monde ORL.

« En tant que partenaire privilégié du corps médical ORL, Amplifon participe activement à la diffusion des savoirs au travers de ses formations ou de ses revues et ce, depuis de nombreuses années. Nous franchissons une nouvelle étape aujourd’hui en mettant l’intégralité de nos ressources documentaires à disposition des médecins ORL. Il leur est ainsi désormais possible de consulter nos archives et de lancer une recherche par thème, auteur, support et même temps de lecture », déclare Fabien Auberger, directeur Stratégie santé du réseau.