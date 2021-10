Signia présente Insio C&G AX : le premier intra-auriculaire sur mesure équipé de la plateforme AX

Détails Publié le lundi 18 octobre 2021 14:52

nouveauté



Les intra-auriculaires Insio C&G AX de Signia, présentés lors de l'EUHA 2021 à Hanovre.

Présenté comme le premier intra-auriculaire sur-mesure, rechargeable et connecté de la marque Signia, Insio C&G AX embarque la nouvelle plateforme Augmented Xperience, qui propose deux unités de traitement de signal distinctes pour la parole et l’environnement.

Ce modèle ITC, d’ores et déjà disponible dispose de :

Un écrin de recharge sans contact (4h pour une charge complète)

D’une autonomie de 24h (sans streaming) et de 20h avec 5h de streaming

Une technologie Bluetooth iPhone et Android

Bouton poussoir repensé

Indice de protection IP68 : étanches poussière et eau

6 coloris (donc un nouveau : noir)

Il est disponible dans trois niveaux de puissance : 124/65, 118/55, 113/50 et trois niveaux de performance : 7AX, 5AX, 3AX.

L’intra-auriculaire ITE sera disponible en commande au 2 novembre, et disposera des mêmes caractéristiques mais d’une autonomie de 28h sans streaming et de 24h avec 5h de streaming.