Plateforme AX : l’audition augmentée selon Signia

Détails Publié le lundi 20 septembre 2021 16:11

nouveauté produit







Le fabricant Signia a présenté sa dernière nouveauté : Pure C&Go équipée de la plateforme Augmented Xperience (AX). Annoncé en juillet dernier, cette dernière est d’ores et déjà disponible en France, dans les Ric rechargeables Li/ion Pure Charge&Go. Signia présentera également ses nouveautés lors d’un évènement Augmented Xperience, qui sera déroulera en ligne depuis la philharmonie de Paris, le lundi 27 septembre 2021 à 13 heures.

Cette nouvelle technologie, propose deux unités de traitement de signal distinctes pour une amplification et une gestion différenciées du signal utile par rapport au signal ambiant, qui permet d’optimiser le contraste de la voix parlée et de favoriser la compréhension. Le nouveau e2e 4.0 est désormais plus rapide afin d’offrir une plus grande stabilité et un traitement binaural plus efficace. La dynamique d’entrée a été étendue et un nouveau TruEar a été pensé pour un son plus naturel. Le streaming smartphone maintenant compatible, en plus du MFI (iOS), avec Android via le protocole ASHA.

Le design des Ric Pure Charge&Go a été repensé, ils sont désormais plus petits et plus fins et possèdent une autonomie allant jusqu’à 28 heures. Ils sont également s compatible avec les nouveaux miniEcouteurs 3.0 (S, M, P et SP) et disponibles en deux nouveaux coloris (graphite et or fin).

Les Pure C&Go T AX disposent des mêmes coloris et niveaux de performance que Pure C&Go AX, mais possèdent une autonomie boostée jusqu’à 39h d’utilisation, ainsi qu’une bobine T (à induction magnétique).

Enfin les CROS Pure C&Go AX, sont compatible avec Pure C&Go AX et Pure C&Go T AX, et sont dotés d’une autonomie de 29h, et d’une meilleure stabilité de signal grâce au e2e 4.0.



Trois chargeurs différents sont proposés :

Pure Charger, un petit chargeur très fiable qui répond aux besoins essentiels lorsqu'il s'agit de charger les appareils auditifs.

Pure Portable Charger, un chargeur sophistiqué offre le confort et la charge en déplacement. Sa batterie intégrée permet de charger trois fois une paire d'appareils auditifs. Un couvercle protège les appareils auditifs et empêche la poussière de s'accumuler dans le chargeur.

Pure Dry&Clean, charge bien évidemment les appareils mais offre également une technologie de nettoyage UV-C et de séchage (qui commence automatiquement lorsque les appareils sont placés à l'intérieur et se termine en 15 minutes seulement). Il dispose également d'un couvercle pour assurer un nettoyage et un stockage optimaux des aides auditives.