Les Signia Active Pro reçoivent le prix If Design Award

récompense







Déjà vainqueur du iF Gold Award 2019 pour son Styletto, Signia a cette fois-ci reçu le if Design Award pour sa toute dernière nouveauté : les Signia Active Pro.

WS Audiology a annoncé que sa filiale Signia, a reçu le prix iF Design Award pour les aides auditives Signia Active Pro sortie le 12 avril 2021. « Dans le monde, 466 millions de personnes souffrent de perte auditive. Seuls 17% de ceux qui pourraient bénéficier d'une aide auditive en utilisent effectivement une. […] Les appareils auditifs traditionnels sont souvent stigmatisés et sont perçus comme démodés et font que les gens se sentent vieux. Cela signifie que de nombreuses personnes qui bénéficieraient grandement d'une aide auditive ne sont même pas disposées à en essayer une. Signia a créé une solution convaincante pour aider les gens à surmonter cet obstacle psychologique », a indiqué le jury du concours iF Design.

En effet avec ses Active Pro, Signia souhaite déstigmatiser et moderniser la vision des aides auditives « traditionnelles », cela afin d’inciter les populations les plus jeunes et souffrant de perte auditive à se faire appareiller.