Nouveau bureau et nouvelles adhésions pour la FNEA

Détails Publié le jeudi 16 juillet 2020 10:00

Assemblée générale



L'organigramme complet est disponible sur la page Twitter et Facebook de la FNEA.

La Fédération Nationale des Etudiants Audioprothésistes (FNEA) a présenté son nouveau bureau élu pour l’année 2020-2021 lors de l’assemblée générale (à distance via Discord) du 27 juin dernier.

Dylan Giran devient ainsi le nouveau président de la FNEA et Théo Demouy, le vice-président général. La direction, le pôle représentation, le pôle communication et le pôle prévention, citoyenneté et solidarité, comptent en totalité 17 représentants des différentes écoles et étudiants en 2e et 3e année.

La FNEA a également vu au cours de son assemblée générale du 27 juin, l’adhésion des BDE des écoles de Lille et Evreux, l’Alea de Lille (association lilloise des étudiants en audioprothèse) et l’AELM (association des étudiants de La Musse). La FNEA compte désormais 9 associations administratives.

L’Alea a été créée le 7 novembre 2019, soit quelques mois à peine après la création de l’école. Elle est déjà énormément impliquée, notamment en prenant part à des actions de prévention et des évènements pluridisciplinaires. L’organisation détient par ailleurs lee trophée du challenge des régions organisé par la Fnea lors de son week-end de formation.



Lucile Perreau