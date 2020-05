Quelles méthodes de déconfinement pour Audition Conseil ?

Détails Publié le jeudi 14 mai 2020 09:00

Déconfinement



Tout comme Acuitis, Audition conseil a entamé son déconfinement progressif le 11 mai 2020. Afin d’assurer une reprise sereine pour les collaborateurs et les clients, le réseau a établi un ensemble de règles sur la base des préconisations de l’UNSAF.

Des stickers sur les vitrines, des affiches ainsi que des totems d’informations sont prévus pour bien rappeler les gestes barrières et obligations sanitaires aux clients et aux collaborateurs d’Audition conseil.



Pour sécuriser un maximum les points de vente :

- L’accueil dans les centres ne se fait que sur rendez-vous (des créneaux sont bien évidemment libres pour les imprévus), et il conseillé de venir seul (si possible) au rendez-vous

- Des écrans de protection en plexiglas ont été installés

- Les sanitaires sont fermés au public

- Nettoyage fréquent des téléphones

- Du gel hydroalcoolique est à disposition et la désinfection des mains est obligatoire en rentrant et en sortant

- L’accès aux fontaines à eau ne sera plus proposé

- Les équipes de nettoyage ont reçu une formation spécifique



Pour protéger un maximum les équipes :



- Le port du masque est obligatoire

- Le port de lunette ou de visière est obligatoire

- Le port de gants jetables (à changer après chaque client) est obligatoire

- Les sèche-mains ventilés sont condamnés

- Prévoir une poubelle spécifique pour les éléments souillés



Deux questions seront posées aux clients souhaitant obtenir un rendez-vous. La première demandera si la personne a été en contact avec un malade avéré du Covid-19. La seconde portera sur l’état du client (comment vous sentez-vous ? Avez-vous de la fièvre, des symptômes ? etc.). Si l’une des réponses est positive, aucun rdv ne pourra être fixé ou il sera alors reporté après confirmation de la bonne santé du patient.



Lucile Perreau