Comment Acuitis se remet-il en route ?

Réouverture



Acuitis a mis au point un dispositif de sécurisation, pour assurer le redémarrage conciliant le bien-être de ses clients et de ses collaborateurs, ainsi que les normes sanitaires obligatoires.

Pour Acuitis, la reprise de l’activité devrait être dense : urgences à traiter, report de rendez-vous d’optique ou d’audition du confinement, reprise de l’activité courante… Dans ce contexte, la franchise a mis en place un programme complet visant à sécuriser l’exercice du métier et à assurer la sécurité sanitaire de tous.

D’abord, une pré-ouverture des "Maisons" Acuitis a eu lieu dès le 4 mai dernier, afin de mettre en place le dispositif de sécurisation défini par l’enseigne. Tous les collaborateurs ont reçu une formation via des tutoriels vidéo, afin de bien mesurer et d’établir correctement les mesures sanitaires et les nouveaux gestes barrières. « Depuis un mois, nous avons travaillé sur ce plan très précis pour la réouverture de nos points de vente. Nous devons assurer la sécurité de nos ambassadeurs et de nos invités, en atténuant au maximum les effets anxiogènes de toute cette période et de ces mesures barrières. Après cette période de confinement, nous avions envie d’offrir un peu de douceur à nos équipes et à nos clients, tout en intégrant les mesures d’hygiène recommandées par le Ministère de la Santé et nos syndicats », explique Manuel Conejero, le Vice-Président d’Acuitis.



Les équipes d’Acuitis ont par ailleurs mis en place un maximum de nouveaux services sans contact :

· Une livraison à domicile gratuite : lunettes, piles auditives, lentilles seront désormais livrées ou envoyées sans frais supplémentaires

· Un paiement à distance : toutes les solutions de paiement ont été instaurées (PayPal, virements bancaires, liens de paiements …)



Pour chaque réouverture d’un point de vente, Acuitis a travaillé sur une « check list précise » par étapes de l’ensemble des process à appliquer selon les zones du centre auditif. D'abord, l’afflux sera régulé grâce à une prise de rendez-vous limitant au maximum les déambulations au sein des espaces. Le planning pourra également se tenir sur des horaires décalés, avec des ouvertures matinales et tardives en soirée, voire éventuellement le dimanche.

Concernant les mesures d'hygiène, Acuitis a déterminé un schéma d’actions précises à mettre en place :

· Le parcours client sera matérialisé : une signalétique sera installée au sol pour maintenir l'éloignement. Stickers, panneaux, affiches… une communication en couleur vive marquera les distances physiques à respecter

· Pour le personnel : des visières, des masques, des gants, des sprays et lingettes antiseptiques, des blouses désinfectées 3 fois par jour, sont à leur disposition, plus une désinfection des vêtements dès l’entrée en boutique.

· Pour les clients : du gel hydro alcoolique, des gants et des masques sera mis à leur disposition dès l'entrée dans la boutique

Pour les articles : l’optique et l’audition demandant des essayages multiples de matériel, chaque produit sera désinfecté avant et après essayage minutieusement.



Lucile Perreau