Le n°245 d'Audio Infos en consultation gratuite

Détails Publié le jeudi 26 mars 2020 17:03

Cher tous,Malgré les mesures exceptionnelles de confinement, Audio Infos reste mobilisé pour continuer à faire vivre l'information du secteur de l'audition, plus que jamais nécessaire pour exercer en toute sécurité sanitaire et économique, pour maintenir le lien entre les professionnels de l'audition en ces périodes d'éloignement physique, et pour soutenir tout le secteur.Dans ce numéro spécial Congrès des audioprothésistes de l'Unsaf, vous trouverez toutes les nouveautés qui auraient dû être présentées sur cette édition, finalement reporté au 3 et 4 juillet 2020.Luis Gondihno, le président de l'Unsaf, détaille tous les défis qui attendent la profession pour l'année à venir.Vous pourrez visiter le tout nouvel Institut de l'Audition, un pôle d'exception en matière d'audition qui vient d'ouvrir ses portes à Paris.Et vous pourrez lire les réactions de la profession au dossier sur les audioprothèses d'UFC-Que Choisir.

AUDIO INFOS #245 paru le 27 mars 2020