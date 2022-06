Franc succès de la troisième mission humanitaire d’AuditionSolidarité

Détails Publié le mardi 14 juin 2022 17:37

Pour sa troisième mission humanitaire depuis 2019, l’association AuditionSolidarité s’est rendue à Hato Mayor en République Dominicaine, du 26 mai au 3 juin 2022, afin d’aider les enfants défavorisés sourds et malentendants.

Durant cette mission, une équipe constituée de seize professionnels de l’audition, médecin ORL, audioprothésistes, fabricant d’embouts auriculaires et orthophonistes a pris en charge 226 enfants sourds et malentendants. 96 d'entre-eux ont été appareillés pour la première fois et 140 appareillés lors des précédents passages de l’association ont été revus pour un suivi et un contrôle de leurs appareils. Grande nouveauté cette année : la mise en place d’ateliers d’informations et d’exercices pratiques auprès des parents d’élèves et des professeurs, afin d’accompagner au mieux les enfants fraichement appareillés dans le monde des sons et leur permettre d’oraliser. L’un des principaux enjeux de ce projet est d’assurer sa pérennité. Pour ce faire, outre l’appareillage et le suivi de tous ces enfants, l’équipe française a continué son travail de formation initié dès 2019 auprès de l’association dominicaine Oìr Para Vivir, partenaire d’AuditionSolidarité sur ce projet. Ainsi la formation de six dominicains a été approfondie aux différents postes de la chaîne auditive afin qu’ils assurent le suivi des enfants appareillés tout au long de l’année. L’association landaise a également apporté et laissé sur place du matériel professionnel. Le projet lancé en 2019, continuera en 2023 afin d’appareiller l’ensemble des élèves soit 400 enfants au total.