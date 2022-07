Afflelou fait de la prévention sur Rock en Seine

Détails Publié le mardi 12 juillet 2022 16:43

Communication







Alain Afflelou va offrir offre 100 000 bouchons d’oreilles durant la période estivale, en particulier sur le festival Rock en Seine.

Ainsi durant tout l’été, le public pourra venir les chercher gratuitement dans l’ensemble des magasins et centres audio de l’enseigne.

La campagne de prévention estivale sera également rythmée par des animations autour de l’audition et du son, des cadeaux à remporter ou encore des places de concerts pour Rock en Seine à gagner.

Car Alain Afflelou s’associe pour la première fois cette année à Rock en Seine, un festival de premier plan dans en France. Son stand accueillera les festivaliers du 25 au 30 août prochain, toujours afin de les sensibiliser aux bons gestes à adopter pour éviter les traumatismes sonores, et leur proposer des protections auditives spécifiques pour les concerts. De plus, les festivaliers pourront tester une expérience bénéfique : la « sieste auditive » afin de faire reposer leur audition entre deux concerts.

Alain Afflelou propose égale des bouchons d’oreilles éco-responsables de la marque Alpine, réutilisables cent fois, et qui protègent à la fois du bruit tout en préservant la qualité d’écoute du son (idéal pour les concerts et les festivals).



Lucile Perreau