Krys poursuit son dépistage sur le Tour de France

Le "bus tour" de Krys présent l'arrivée de certaines étapes du Tour de France.

L’enseigne Krys, partenaire officiel du Tour de France depuis des années, continue grâce à son « bus tour », de proposer un dépistage visuel et auditif à l’arrivée de certaines étapes.

Cette année, Audio infos a suivi l’étape nordiste entre Dunkerque et Calais le 5 juillet 2022, sur lequel Krys réalisait des dépistages auditifs et visuels. Le dispositif semble être une réussite au vu de l’attente devant le bus, avec environ une dizaine de personnes dans la file d'attente en permanence.



Cette année, Krys dispose d’un bus de 80m2 avec plusieurs postes de dépistages visuels, dont un spécifiquement pour la myopie chez l’enfant. Du côté de l’audition, les patients ont à leur disposition des tablettes qui embarquent la plateforme Sonup, afin de procéder à un « pré-dépistage » et ainsi fluidifier l’attente et la prise en charge. Ensuite, ceux présentant des troubles de l’audition sont pris en charge par l’audioprothésiste et sont installés dans la cabine insonorisée pour effectuer un test comme dans un centre d’audioprothèse.





Le bus de l’enseigne sera présent sur neuf étapes au total :

Calais le 5 juillet,

Roubaix le 6,

Chatel le 10,

Megève le 12,

Albertville le 13,

St Etienne les 15 et 16,

Carcassonne le 17,

Lourdes les 20 et 21,

Et enfin lors de l’arrivée à Paris le 24.



Krys sera bien présent mais possèdera un camion et un espace dépistage plus petit lors des étapes de montagne (Chatel, Megève et Albertville).