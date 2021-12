Oticon s’associe à un Youtubeur pour sa nouvelle campagne

Détails Publié le mardi 30 novembre 2021 17:49

Oticon s’associe avec un influenceur pour une campagne promotionnelle de sa dernière innovation : Oticon More. Afin de mieux expliciter et de faire connaitre le réseau neuronal profond de l’aide auditive, son fabricant Oticon, a décidé de faire appel à Monsieur GRrr, un youtubeur en activité depuis 2015.

Il s’intéresse tout particulièrement aux nouvelles technologies et à leurs impacts sur la société. Il cumule plus de 480 000 abonnés sur YouTube, 26 000 sur Instagram, 16 000 sur twitter et plus de 6 000 abonnés sur Facebook. Monsieur GRrr (Aurélien de son vrai nom) est reconnu pour maitriser la vulgarisation des éléments techniques et technologiques. Cette démarche permet également de mettre en lumière le métier d’audioprothésiste aux personnes non initiées. L’objectif d’Oticon pour cette campagne est de donner une visibilité grand public aux appareils auditifs et à sa technologie, mais également de convaincre les plus réticents que l’appareillage améliorera considérable leurs vies, l’audience de la chaîne Monsieur GRrr étant largement composée de personnes de plus de 50 ans, ce qui correspond au profil des patients. La vidéo est actuellement diffusée sur YouTube et le lien est communiqué sur les différents réseaux sociaux de l’influenceur. Le marketing d’influence est un nouvel axe stratégique qu’Oticon va développer dans le cadre de ses campagnes, afin d’accroitre sa notoriété auprès du public.





Lucile Perreau