Une application pour mesurer l'intensité sonore

Détails Publié le mardi 19 mars 2019 17:37

Application niveau sonore

65% des 15-17 ans ont déjà ressenti des acouphènes. C’est ce que révèle l’enquête réalisée dans le cadre de la Journée Nationale de l’audition 2019, traduisant une augmentation des troubles auditifs chez les jeunes. Bien souvent, les acouphènes résultent d’une forte exposition à un volume sonore élevé, comme dans les concerts ou dans les boites nuit, et sont donc facilement évitable. L’application sonomètre dB Live JNA, disponible via un lien pour les Android et sur l'Appstore, a pour but de rendre compte du niveau de bruit en fonction de l’environnement. L’application répertorie les niveaux sonores en 6 catégories. L’intensité est mesurée jusqu’à 140 décibels, équivalent à un décollage d’avion. Les expositions sonores agissent en formant une pression sur le système auditif pouvant devenir toxique dès 80 décibels. Lorsque l’application indique un niveau sonore excessif, les experts scientifiques recommandent de s’éloigner ou encore de porter une protection contre le bruit, de façon à octroyer un repos necessaire au système auditif.Toujours dans l’optique de prévenir les troubles auditifs, le site de l’association JNA permet jusqu’au 31 mars prochain la réalisation d’un test auditif en ligne gratuitement, permettant ainsi un repérage éventuel de déficience.