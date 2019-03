L’appareillage, un sujet toujours tabou en France ?

Détails Publié le vendredi 15 mars 2019 17:07

Enquete JNA 2019

crédit: snapphoto

Plus ils en ont besoin, plus les Français hésitent encore à s'appareiller. C'est le résultat d'une enquête réalisée dans le cadre de la Journée Nationale de l’Audition 2019 présentant le rapport des Français avec leur audition. Elle met en avant l’hésitation des français concernant l’appareillage.

Antoine ERICHER

La dernière enquête JNA-Ifop révèle que 93% des français reconnaissent l’impact de l’audition sur la santé et la vie sociale. Au point que près de neufs français sur dix (88%) se déclarent prêts à porter une audioprothèse si leurs capacités auditives venaient à se dégrader. Pourtant, dans les faits, une certaine réticence accompagne toujours les malentendants, en particulier les plus jeunes puisque 18% des moins de 35 ans refuseraient le port d’aide auditive contre 5% chez les plus de 65 ans. Selon l’enquête, dans la réalité, plus d’un français sur trois présentant des difficultés auditives n'aurait toujours pas passé le cap de l'appareillage. Cependant, lorsqu'on interroge la population ayant une bonne audition, ils sont encore plus nombreux à se dire prêts à s'appareiller si besoin (90 %). Au final, ces chiffres montrent que plus ils en ont besoin, plus les patients sont réticents à adopter une aide auditive, ce qui révélent la part de travail psychologique qu’il reste à réaliser.Malgré tout, suite à l'intégration croissante de l’audition dans le parcours de santé, la part des français ayant effectué un bilan complet chez l’ORL a augmenté de 10 points en un an.