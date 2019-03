Cyril Dessel, nouvel ambassadeur de Phonak

Détails Publié le vendredi 15 mars 2019 17:05

AMbassadeur

Photo : Phonak.



Après une carrière de sportif de haut niveau, Cyril Dessel est de retour dans l’équipe Phonak. L’ancien coureur cycliste endosse dès à présent le maillot d’égérie pour le fabricant d’aide auditive.

Antoine ERICHER

Passé par l’équipe de cyclisme Phonak entre 2002 et 2004, Cyril Dessel est un ancien sportif de haut niveau. Les troubles de l’audition dont il est sujet depuis sa naissance ne l’ont pas empêché de porter un temps le convoité maillot jaune du tour de France en 2006 (6au classement général cette année-là). Plus d’une décennie plus tard, l’histoire se répète en prenant un tout autre aspect. L’ancien coureur français qui utilise les aides auditives Phonak depuis dix-sept ans revient comme ambassadeur de la marque. Par ce partenariat, Phonak et Cyril Dessel souhaitent faire entendre au grand public qu’il existe des solutions pour améliorer la vie de tous les malentendants. Le directeur France de la marque, Vincent Lefèvre déclare : « L’arrivée de Cyril en tant qu’ambassadeur Phonak nous permet d’explorer une nouvelle facette avec une personnalité issue du monde sportif. Il mène, lui aussi, de nombreuses activités de coaching, de manager... et ce, dans des environnements sonores très différents. Son témoignage et son soutien à la marque Phonak nous apportera beaucoup j’en suis certain ».Après plusieurs années à combattre sa perte auditive sans recours à l’appareillage, c’est en rejoignant l’équipe Phonak que Cyril Dessel découvre pour la première fois la nécessité de porter des aides auditives : « réapprendre à écouter ces nouveaux sons, à les interpréter demande un effort de concentration que le cerveau n’avait plus ou pas l’habitude de fournir. Mais tout ceci génère tellement d’émotions ! Raconte Cyril Dessel, Les appareils auditifs permettent au malentendant de retrouver de la confiance et de la vitalité en toutes circonstances ». Ces dernières semaines, le nouvel ambassadeur de la marque a eu l’occasion de tester la dernière aide auditive de Phonak, « Les aides auditives Audéo Marvel sont plus puissantes, et la qualité d’écoute est meilleur, aussi j’entends mieux certains sons très aigus que je n’avais pas l’habitude d’entendre. La possibilité d’apporter des réglages à distance par l’intermédiaire de l’application myPhonak est très intéressante pour moi qui bouge beaucoup ».