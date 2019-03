Christine Dagain en route vers sa 21ème action au Brésil

Détails Publié le mardi 12 mars 2019 17:48

Humanitaire

Chaque année, Christine Dagain traverse l’Atlantique dans le but d’appareiller des enfants sourds. Entre le 7 et le 17 mars 2019, une centaine d’enfants des bidonvilles alentour de la ville de Recife, au Brésil, vont être appareillés.

Christine Dagain, ancienne audioprothésiste et actuelle vice-présidente de l’UNSAF intervient depuis 1998 au Brésil afin de venir en aide aux enfants sourds. L’Association pour l’Aide des Enfants Sourd du Monde (AAESM) à vue le jour en 2000, ayant pour but de venir en aide aux enfants sourds en appareillant de jeunes Brésiliens ne pouvant accéder à une aide auditive. En 20 ans, ce sont 2 167 appareils qui ont été offerts et en 2015 une première mission en Tunisie a permis la distribution et le réglage de 145 appareils auditifs. L’AAESM assure notamment la maintenance des aides auditives ainsi que le suivi à long terme des appareils délivrés.Pour son 21ème voyage, Christine Dagain rejoint la région de Recife et se donne pour mission de parcourir jusqu’au 17 mars prochain les différents bidonvilles alentour dans un rayon de 30 km afin d’appareiller une centaine d’enfants. Les interventions de l’association sont soutenues par les villes, qui prennent en charge depuis près de dix ans les audiogrammes ainsi que les embouts d’appareils auditifs. De son côté, l’association se charge d’appareiller et de faire les réglages, pendant que la réhabilitation et la thérapie sont sous la responsabilité des professionnels locaux.La totalité des dépenses de l'association sont au profit des jeunes Brésiliens, l’argent récolté est entièrement dédié à l’achat de matériel. Par ailleurs, tous les membres de l’AAESM sont bénévoles et aucun frais de fonctionnement n’est pris sur le budget de l’association. En plus des appareils auditifs, Christine Dagain et les membres de l’association veillent à offrir aux enfants un petit cadeau, en n’oubliant pas d’apporter lors de chaque voyage peluches et autres petits présents.