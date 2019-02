Med-El rejoint l'EHIMA

L’association européenne des fabricants d’appareils auditifs (EHIMA) compte depuis le 1erjanvier 2019 un septième membre à son actif et pas des moindres. Med-EL, l'un des principaux fabricants d'implants dans le monde vient de rejoindre le groupement.

Med-El Medical Electronics devient le septième membre de l’EHIMA. Cette association regroupe les principaux fabricants européens d’appareils auditifs, représentant à eux tous la vente de 15 millions d’aides auditives dans le monde en 2017. On y retrouve des fabricants tels que Widex, Starkey, ou encore Sonova. Au total, 90% des aides auditives fabriquées en Europe sont issues de fabricants membre de l’EHIMA. Cette association a pour engagement depuis 1985 d’encourager la recherche scientifique liée aux aides auditives, de construire et soutenir une sensibilisation du public au problème d’audition, de représenter et protéger les intérêts des membres au sein d’organes européens et autres institution publiques. Au sein de cette organisation, Med-El sera représentée par son directeur général, le Dr Ingeborg Hochmair qui déclare vouloir « s’attaquer au fardeau silencieux de la perte auditive sévère et donner la priorité à la perte auditive en tant que problème de santé publique afin de sensibiliser le public à la maladie et à ses solutions novatrices ».

Véritable pionnière dans le domaine des aides auditives, la société familiale autrichienne a notamment créé en 1977 le premier implant cochléaire micro-électronique et multicanal du monde. MED-EL compte aujourd’hui plus de 2000 employés répartis sur 33 centres et propose différentes solutions implantables et non implantables pour le traitement de la perte auditive dans 123 pays.