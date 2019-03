Starkey Livio AI : une nouvelle aide auditive pour super-humain

Aide auditive 3.0

Starkey a annoncé ce jeudi 21 Avril, à la Philharmonie de Paris, le lancement européen de sa nouvelle gamme d’aide auditive de haute technologie, le Livio AI.

Starkey vient de présenter Livio AI, la première aide auditive « healthable » au monde. Grâce à des capteurs intégrés et à l’intelligence artificielle dont elle est dotée, Livio AI ajoute le monitoring santé du porteur ainsi que la traduction simultanée en 27 langues. L’une des grandes fonctionnalités du Livio AI est sa capacité à détecter et alerter en cas de chute, une fonction particulièrement utile pour les personnes agées vivants seules. L’autre grande innovation de la technologie Livio AI concerne son application Thrive, disponible sur l’ensemble des appareils iPhone et Android. Si beaucoup de fonctionnalités seront présentes au lancement, prévu en même temps que l'annonce, dans les prochains mois, s'ajouteront l'enregistrement de la fréquence cardiaque et la mesure de la vitesse de récupération après l'effort. De part ses particularités, cette aide auditive 3.0 s'adresse à des profils de patients spécifiques, alors Strakey a prévu des formations pour permettre aux audioprothésistes d'identifier les bons candidats.



Ce produit fait suite à l'arrivée chez Starkey d'Achin Bhowmik, un ancien dirigeant d'Intel. Fort de son expérience dans la Silicon Valley, il a signé des partenariats avec Amazon pour la partie assistant personnel et Google pour la traduction. Cependant, Bill Austin, le fondateur de Starkey a expliqué qu'il avait l'idée depuis longtemps : "Depuis 1979, je pense que les aides auditives peuvent aider les gens encore d'avantage" avant de poursuivre "pour l'instant, la cible est bien les malentendants et cet appareil ne sera pas vendu ailleurs que chez les audioprothésistes". Le fondateur a malgré tout raconté l'anecdote de son petit-fils de 12 ans ayant demandé cet accessoire pour son anniversaire. Pour finir par expliquer qu'elle lui avait été confisqué car elle lui servait à écouter de la musique discrètement en classe et surtout à traduire le cours de français. Ce produit pourrait bien faire passer les aides auditives de quelque chose que personne ne veut porter à la catégorie des objets tendances.





Le lancement à Paris de Livio AI - De gauche à droite : Brandon Sawalich, Bill Austin, Achin Bhowmik



Thibault Verron