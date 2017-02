Luis Godinho accède à la vice-présidence du CNPS

Détails Publié le vendredi 10 février 2017 14:58

VIE SYNDICALe



Luis Godinho, le président de l'UNSAF, accède à la vice-présidence du CNPS.

Le président du Syndicat national des audioprothésistes (Unsaf), Luis Godinho, accède à l’une des six vice-présidences du Centre national des professions de santé libérales (CNPS).

Son mandat durera deux ans. Créé en 1969, le CNPS rassemble une vingtaine de syndicats représentants des professions libérales de santé. Le CNPS se considère comme un interlocuteur des Pouvoirs publics sur la stratégie interprofessionnelle et agit au niveau local à travers des entités régionales et départementales. « Le nouveau Bureau du CNPS s’est fixé pour priorité de promouvoir les libéraux de santé et leurs revendications dans le cadre des élections présidentielles, puis législatives. Il organisera dans cette perspective une série de rencontres avec les candidats », est-il indiqué dans le communiqué de presse. Pour l’Unsaf, cette élection est un « signal fort », qui reconnaît que les « audioprothésistes sont des professionnels de santé comme les autres et parmi les autres ».



Découvrez la composition du bureau du CNPS ici :

http://www.cnps.fr/content/view/854/137/