Une nouvelle étude montre l’efficacité d’aides auditives intégrées dans des implants dentaires

Détails Publié le mercredi 2 novembre 2022 15:54

recherche scientifique







Des travaux antérieurs sur les propriétés de conduction des dents naturelles ont montré qu'elles conduisent bien le son à travers l'os mandibulaire de la mâchoire jusqu'à l'oreille interne. L'efficacité et la sécurité acoustiques ont été démontrées dans des dispositifs fixés sur une dent. Mais cette dernière étude, publiée dans The Journal of the Acoustical Society of America, a apporté la preuve que les implants dentaires modernes, qui sont reliés à l'osalvéolaire par ostéointégration, peuvent conduire le son vers la mâchoire aussi bien - voire mieux - que les dents naturelles.

L'équipe de recherche de Tongji a obtenu des résultats positifs en appliquant des vibrations aux implants de trente-huit sujets, en comparant les résultats des implants avec les vibrations appliquées aux dents naturelles et aux os mastoïdes des sujets (utilisées par les dispositifs traditionnels de conduction osseuse). Les auteurs de l'article ont souligné les avantages uniques de cette nouvelle technologie. En plus d'un bon confort et d'une qualité sonore améliorée, ils soulignent l'avantage d'une « excellente dissimulation » de l'intégration d'un appareil auditif dans un implant dentaire. Si la technologie se développe, les dentistes pourraient un jour faire partie de l'équipe de professionnels qui rétablissent l'audition des personnes malentendantes.

Parmi les spécificités de cette recherche de Tongji, on a constaté que les implants dentaires frontaux semblaient fonctionner un peu mieux que ceux situés dans la partie postérieure de la mandibule, peut-être parce que l'os de la partie antérieure est plus dur. Il est intéressant de noter que les dents et les implants situés dans la mâchoire inférieure (mandibule) fonctionnaient tout aussi bien que ceux situés dans la mâchoire supérieure (maxillaire). Et le seuil de conduction osseuse des implants dentaires antérieurs était significativement plus bas que celui des implants dentaires postérieurs. En publiant leurs travaux, les auteurs de l'étude affirment que « grâce à l'amélioration continue des technologies, les prothèses auditives à implant dentaire devraient être largement utilisées dans les domaines militaire, médical, de la vie quotidienne et dans d'autres contextes. »