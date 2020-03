Quand ne plus entendre fait tomber

Détails Publié le vendredi 13 mars 2020 12:02

recherche

Les sons que nous entendons sont liés à notre équilibre car ils nous donnent des informations importantes sur l'environnement.

Lorsque les gens tombent, les médecins se concentrent généralement sur les problèmes de vision et ignorent complètement les soucis liés à l'audition. Or, ces derniers peuvent avoir un effet direct sur l’équilibre.

Publiée dans le JAMA, une récente étude du New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai (NYEE) a en effet exploré la relation entre la perte auditive et les chutes chez les personnes âgées. Des études antérieures avaient déjà montré que la perte auditive est un facteur de risque indépendant de chutes. Mais la raison n'a jamais été complètement comprise. D’après cette étude, les sons que nous entendons sont liés à notre équilibre car ils nous donnent des informations importantes sur l'environnement.

Outre le fait de détecter précocement la perte auditive et la traiter rapidement, les résultats pourraient conduire les médecins à dépister la perte auditive chez les patients à haut risque de chutes.

Détail des résultats