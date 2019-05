Bientôt des prothèses auditives utilisant les signaux cérébraux ?

Détails Publié le vendredi 17 mai 2019 15:04

innovation



crédit : gorodenkoff / iStock

Le projet COCOHA cherche à mettre au point une aide auditive capable d'identifier sur quelles sources sonores notre cerveau se concentre afin de réaliser les ajustements nécessaires.

Les aides auditives modernes sont de plus en plus discrètes et perfectionnées. Elles sont désormais dotées d'une multitude de technologies leur permettant entre autres de contrôler les préférences sonores à l'aide d'algorithmes ou d'interagir avec un smartphone. En coopération avec le fabricant d'aides auditives Oticon, l'équipe du projet COCOHA (COgnitive COntrol of a Hearing Aid) élabore un prototype d'aide auditive capable de détecter sur quelle source sonore se focalise l'attention de notre cerveau. À l'origine, ce principe est réalisable avec un casque à électro-encéphalogramme (EEG), qui couvre d'électrodes l'ensemble de la tête du patient. L'aide auditive reprend ce principe en adaptant les électrodes qui captent les signaux du cerveau au sein de la partie intra-auriculaire de la prothèse auditive. Une fois la source sonore identifiée, il est possible d'augmenter le niveau de cette dernière, ou d'atténuer les bruits alentours.

En parallèle, un dispositif de suivi oculaire similaire au prototype captant le signal cérébral est développé par l'équipe du projet COCOHA. Ce dispositif oculaire pourrait s'inscrire en complément du dispositif cérébral, ou même le remplacer si ce dernier ne donnait finalement pas assez de satisfactions.