Phonak vise l’excellence dans l’Illinois

Détails Publié le mercredi 2 mai 2018 15:45

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENt



La ville de Warrenville, de l'état de l'Illinois accueuillera le centre d’excellence en Audiologie Phonak. (Crédits image : Istock)

Le groupe Sonova vient d’annoncer la création d’un nouveau centre d’excellence en Audiologie Phonak à Warrenville, dans l’état de l’Illinois aux États-Unis.

Il sera dirigé par la nouvelle vice-présidente Audiologie de Phonak U. S. Christine Jones, qui supervisera simultanément les équipes de praticiens de la marque, notamment dans les soins centrés sur la famille, les auditions et les émotions, l'audiologie pédiatrique et la perte auditive unilatérale. Le centre s’appuiera sur le Centre de recherche en audiologie de Phonak (PARC), également dirigé par Christine Jones.



« L'audiologie est au cœur de l'identité de Phonak et s’inscrit dans toutes les fonctions de notre organisation. La recherche que nous menons dans notre nouveau centre d'excellence en audiologie place le client au centre de notre programme d'audiologie et nous pousse constamment vers une meilleure compréhension de la perte auditive et de la façon dont ces découvertes peuvent aider les audioprothésistes et leurs patients », a déclaré la vice-présidente Audiologie.

Phonak annonce par voie de communiqué qu’il s’agira d’un centre de recherche indépendant dans la région, rassemblant ainsi des collaborations avec un réseau d'experts en audiologie et d'institutions du monde entier.signature