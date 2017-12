La Fondation pour l’audition lance un appel à projets

Détails Publié le mercredi 20 décembre 2017 11:04

© istockphoto

Chercheurs, étudiants, doctorants, médecins, à vos claviers ! La Fondation pour l’audition a annoncé le lancement d’un appel à projets recherche pour l’année 2018, dans trois catégories : laboratoire, chercheur et étudiant.

Par cette initiative, la Fondation pour l’audition souhaite « soutenir des laboratoires français de recherche dans toutes les dimensions touchant à l’audition », « aider les jeunes chercheurs (postdoctorants) et cliniciens pour renforcer l’excellence des laboratoires français » et « initier les étudiants (internes ORL, étudiants orthophonistes et audioprothésistes) en master 2 ou en doctorat à la recherche ».

Les projets choisis se verront attribuer une dotation importante : jusqu’à 300 000 euros pour les laboratoires, jusqu’à 60 000 euros par an pour les postdoctorants et médecins ORL et jusqu’à 38 000 euros par an pour les étudiants et doctorants.

La date limite pour le dépôt des projets est fixée au 25 janvier.

Pour candidater : fondationpourlaudition.org/fr/appel-projet