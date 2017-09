EPU 2017 : Le Futur s’invite à la cité des Sciences

Détails Publié le mardi 26 septembre 2017 10:58

La 22 e édition des EPU se déroulera au sein de la Cité des Sciences et de l'Industrie . ©I-Stock

Comme chaque année, à l’aube du mois de décembre, le Collège national d’audioprothèse organise l’enseignement post-universitaire en audioprothèse (EPU).

Pour sa vingt-deuxième édition, l’événement se déroule une nouvelle fois au sein de l’imposante Cité des Sciences et de l’Industrie, dans le parc de la Villette, au nord de Paris, et aura pour thème : « Le futur de l’audioprothèse : quels patients, quels actes avec quelles technologies ? »

Un thème qui résonne comme une évidence pour le président du CNA, Stéphane Laurent :



« Parler d’évolution de la technologie est évidemment un pléonasme tant cette dernière a montré sa capacité à décupler ses performances, mais, pourtant, les réelles innovations de rupture ne sont pas légion. Gageons que l’hyper-connectivité ambiante gagnera les sphères de l’audition et que tous les acteurs seront reliés. »



Une thématique qui se retrouve jusque dans les intitulés des nombreuses conférences prévues : « Vision de l’avenir technologique : quelles perspectives ? », « Explorations fonctionnelles ? L’audiogramme a-t-il encore un avenir ? », « Quelles synergies entre l’aide auditive et le processeur ? », « L’avenir : la cohérence de la prise en charge globale, pluridisciplinaire », ou encore « La technologie semble faire la part belle aux catégories adultes. Quelles sont les innovations récentes primordiales pour l’enfant, que peut-on attendre dans les années à venir ? ».



La Téléaudiologie, l’évolution des relations entre santé et patients, ou encore le coaching digital seront également au programme,



Pour connaître le sujet des conférences, vous inscrire ou pour de plus amples informations rendez-vous sur le site officiel : http://www.audioepu2017.fr/