Les liens entre audition et solitude

L’équipe de Frank Lin, à la Johns Hopkins Medical School de Baltimore, continue d’investiguer l’influence de la réhabilitation auditive sur différents troubles, pathologies ou facteurs sociaux. Cette fois-ci, c’est la solitude qui est examinée.

Selon cette étude prospective publiée dans la revue Laryngoscope en janvier 2017 et réalisée sur une cohorte de 113 personnes âgées de plus de 50 ans, la réhabilitation via les implants cochléaires permet de réduire les symptômes de la solitude ; en revanche, les scientifiques n’ont pas observé de résultat similaire concernant les aides auditives. Ainsi, les scores à « l’échelle de solitude de l’université de Californie à Los Angeles » s’étaient améliorés entre avant et 6 mois après l’implantation, et également entre avant et 12 mois après l’implantation. Les améliorations les plus spectaculaires concernaient les patients qui présentaient de faibles scores au test de solitude avant la réhabilitation.

Si les aides auditives ne permettaient pas les mêmes améliorations que les implants cochléaires, c’est d’ailleurs que le score de solitude des candidats à l’appareillage était moins faible que celui des candidats à l’implantation, proposent les auteurs. Ces derniers émettent par ailleurs l’hypothèse que, étant donné que les liens entre perte auditive et solitude ont déjà été montrés, l’implantation entraîne une réduction de la solitude car elle permet de compenser cette perte auditive, mais également d’améliorer la qualité de vie et la compréhension de la parole, ou encore de limiter la dépression.