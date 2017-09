Ergonomie: améliorer ses performances au travail

Détails Publié le lundi 18 septembre 2017 10:18

PUBLI-REPORTAGE

© Istock

Quelle centre d’audioprothèse n’a pas déjà expérimenté une baisse de sa productivité ou souhaité augmenter la qualité de ses prestations, sans pour autant identifier les moyens d’y parvenir ? Améliorer l’ergonomie au travail peut permettre d’atteindre la performance souhaitée en optimisant l’intervention humaine. Explications.

L’ergonomie au travail

Et si la clé du succès d’une entreprise résidait dans la mise en œuvre de solutions adaptées au fonctionnement humain et aux exigences concrètes des situations de vie et de travail ? Telle est la préconisation de l’OMS (Organisme mondiale de la santé), qui soulignait en 2011 qu’une société investissant un euro dans la santé de ses collaborateurs récupérait quatre euros en rentabilité. Mais la rentabilité n’est en aucun cas l’unique problématique. Selon le Courrier du dentiste, les chirurgiens-dentistes sont par exemple 58 % à souffrir de lombalgies, 22 % de dorsalgies et 20 % de cervicalgies. Des pathologies qui touchent des professions diverses et n’épargnent pas les audioprothésistes et leurs équipes. C’est pourquoi les professionnels sont de plus en plus nombreux à faire appel à des ergonomes dont la mission contribue au développement des cabinets pour les rendre plus performants, en prenant en compte l’humain dans son environnement de travail.