Les Universités d’été Phonak, entre détente et apprentissage

Communiqué de presse

La 6e édition des Universités d’été Phonak a réuni le week-end du 1er et 2 juillet près de 60 étudiants à Lyon.

Venus des quatre coins de l’Hexagone, les étudiants se sont donné rendez-vous au sein d’un hôtel lyonnais, afin d’assister aux Universités d’été Phonak. Cet événement axé autour d’ateliers de travail, de présentations, de manipulations aura permis aux futurs audioprothésistes de découvrir les équipes et les solutions Phonak, mais également de profiter d’un moment de convivialité et de bonne humeur, des valeurs « chères à Phonak », peut-on lire dans le communiqué de presse.



Les étudiants de 2eannée, venus des sept universités d’audioprothèse ont été accueillis le samedi matin par les équipes Phonak (ventes, marketing et audiologie). Cette journée a principalement été consacrée à des ateliers de travail en petits groupes, afin de découvrir et de tester les produits, la technologie et les solutions Phonak sous forme de présentations, de démonstrations sonores, de jeux de rôles et de manipulations. Par ailleurs, chaque groupe devait participer aux quatre workshops proposés : « Virto B Titanium » ; « Démonstration sonore » ; « La chaîne de Mesure » ; « La Connectivité avec les aides auditives et les implants AB ».







Les retours des étudiants à l’issue de ces ateliers témoignent de leur intérêt pour ces sujets et ce type de formation : « super, instructif, intéressant, concret, participatif, interactif, détendu ! ». Le dimanche matin, tous les étudiants ont été réunis en assemblée plénière, afin de découvrir le Groupe Sonova, la philosophie de l’entreprise, mais également les outils et programmes marketing de Phonak à travers une présentation d’Élise Neyron, en charge de la relation étudiante. Élise a par la suite laissé la parole à Adrian Travo, responsable support clinique chez Advanced Bionics pour une intervention sur l’appareillage bimodal. Une intervention qui selon Phonak a été très appréciée par les étudiants.



Côté festivités, après une soirée le samedi soir, le week-end s’est achevé par un brunch dominical ! Élise Neyron, a conclu cette 6eédition des Universités d’été Phonak sur ces mots : « Cet événement nous permet d’aller à la rencontre des étudiants afin de leur faire découvrir nos dernières innovations technologiques, nos produits, nos équipes et nos valeurs, le tout dans une ambiance conviviale propice à la réflexion et aux échanges. Nous avons vocation à sensibiliser ces futurs audioprothésistes sur les challenges technologiques d’aujourd’hui et de demain, et de leur montrer que Phonak se place en véritable partenaire de leur avenir professionnel. Les retours très positifs reçus à l’issue de cet événement nous encouragent à poursuivre nos initiatives et à nous investir durablement auprès de nos partenaires de demain ».