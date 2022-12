Les ORL font partie des médecins spécialistes les moins bien payés selon une étude

Détails Publié le jeudi 15 décembre 2022 12:25

ORL



Les médecins ORL se situent dans le bas du classement (douzième sur dix-huit).

Une étude réalisée par la start-up française Gotoinvest (spécialisée dans la finance), a dévoilé le salaire moyen des médecins généralistes et spécialistes, en fonction de leurs loyers et du tarif de leurs consultations.

Résultat, les médecins ORL se situent dans le bas du classement (douzième sur dix-huit) avec un salaire mensuel net après impôts de 3606 €, juste au-dessus des médecins généralistes appliquant une tarification de 25€. L’étude indique qu’en moyenne un ORL réalise un chiffre d’affaires de 101 200€ par an et touche un salaire moyen annuel (net après impôts) de 43 280 €.



Les spécialités arrivant en haut du tableau sont :

· La radiothérapie (15 223€) ;

· La médecine nucléaire (9688 €) ;

· L’oncologie médicale (7018 €) ;

· Le radiodiagnostic (6870 €)

· Et la médecine généraliste avec une consultation à 50€ (6722 €).



Pour constituer ce classement, la start-up a sélectionné des caractéristiques précises : conventionné secteur 1 ; célibataire et sans enfants ; une superficie du cabinet de 50m2 ; pas de secrétariat et utilisation de Doctolib ; et avec un service de ménage et d’entretien de 5h par semaine. L’étude se penche notamment sur le cas des médecins généralistes, mais les informations dévoilées peuvent s’appliquer à toutes les spécialisations de la médecine (CA moyen, salaire, loyer en fonction du lieu d’exercice, prix de la consultation, utilisation d’un secrétariat ou de Doctolib…).



Les sources et le détail des calculs de l’étude proviennent de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) ; de l’Urssaf, de MeilleursAgents.com, et de Doctolib.