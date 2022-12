Une nouvelle école à Clermont-Ferrand pour la rentrée 2023

Détails Publié le vendredi 2 décembre 2022 17:14

Ecoles d'audioprothésistes



François Couraud, en charge de la réforme du diplôme d'audioprothésiste, a annoncé l'ouverture d'une nouvelle école d'audioprothésistes à Clermont-Ferrand, lors des EPU 2022

Une nouvelle école d'audioprothésiste ouvrira à Clermont-Ferrand, dès la rentrée 2023, et accueillera une quinzaine d'étudiants.

C'est ce qu'a annoncé François Couraud, conseiller scientifique et pédagogique auprès de la DGESIP (Direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle), et en charge de la réingénieurie du diplôme d’audioprothésiste, dans une intervention inattendue lors des EPU, qui se sont tenues les 25 et 26 novembre 2022, à La Villette, à Paris.

Le projet était dans le carton pour la rentrée 2023, mais pas encore finalisé. L’annonce officielle, qui a surpris tout le monde, porte ainsi le nombre d’école française à dix. Clermont-Ferrand devrait accueillir une quinzaine d’élèves à partir de septembre 2022, ce qui devrait porter le nombre d’étudiants formés en France à 313 pour la rentrée 2022 (le numerus clausus avait été fixé à 298 étudiants pour la rentrée 2021). D’autres universités devraient également ouvrir leurs bancs à une filière audioprothèse pour la rentrée 2024, comme celle de Grenoble.



L'ouverture des écoles et l'augmentation du numerus clausus était réclamées par certaines enseignes et audioprothésistes indépendants, car ils peinaient à recruter. Parralèlement, la masse d'étudiants se formant actuellement en partenariat avec l'Espagne inquiéte la profession.