3e édition du Grand Prix de la Fondation Écouter Voir

La Fondation Écouter Voir lance la 3e édition du Grand Prix Écouter Voir, une compétition ouverte aux étudiants audioprothésistes de 2ème et de 3ème année. Ces derniers ont jusqu’au 29 avril 2022 pour déposer leurs idées sur le sujet suivant : « Comment imaginez-vous les orientations futures de la profession d’audioprothésiste ? ».

Comme le précise l’enseigne, « le marché de l’audioprothèse poursuit sa mutation. La mise en place du reste à charge zéro depuis janvier 2019 et le développement de nouvelles technologies (digitalisation, entrainement auditif, intelligence artificielle...) vont modifier la pratique quotidienne de l’audioprothésiste. » De plus, comme l’a rappelé le ministre des Solidarités, un tiers des Français aura plus de 60 ans très prochainement. De ce fait, le vieillissement de la population mais également le rajeunissement des personnes s’appareillant engendrera des mutations dans l’exercice de la profession d’audioprothésiste. « Dans ce contexte, la profession de l’audioprothésiste va nécessairement évoluer. Ce Grand Prix donne la parole aux étudiants, futurs professionnels de l’audition, pour nous donner leur vision de l’avenir de notre métier », souligne Pierre-Jean Gracia, Président de la Fondation Écouter Voir.

Un Grand Prix pour imaginer les orientations futures de la profession

Individuellement ou collectivement (trois personnes maximum), les étudiants des neuf écoles françaises sont appelés à réfléchir et à élaborer proposer un projet équilibré entre praticité, innovation et prévention, sur l'évolution des pratiques de leur futur métier pour répondre aux besoins des patients. À l'issue de l'étude des dossiers déposés par les candidats, le jury composé de professionnels (membre de la FNEA, professeurs ORL, directeur d'enseignement, audioprothésistes et membres du réseau et de la Fondation Écouter Voir) retiendra cinq candidatures qui seront invitées à venir soutenir leur projet lors d'une journée spéciale, le 20 juin 2023 à Paris. Le gagnant, la gagnante ou l'équipe gagnante se verra alors remettre un chèque de 1 500€, lors du Gala des 10 ans de la Fondation Écouter Voir le soir même. Les 2e et 3e places remporteront réciproquement un chèque de 1000€ et de 500€.